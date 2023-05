Mara Venier e Stefano De Martino lasciano la Rai come Fabio Fazio? L' indiscrezione che non ti aspetti

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 19 maggio 2023)Deè stato deciso il loro destino in Rai: ecco tutti i cambiamenti che ci saranno Da quando è stato annunciato che, dopo oltre quarant’anni sul palinsesto nazionale, ha firmato un contratto con un altro emittente spostandosi su Canale Nove, i telespettatori si stanno chiedendo che fine faranno gli iconici volti della rete.se non bastasse arriva anche la notizia che molto probabilmente anche Barbara d’Urso avrebbe cambiato il suo contratto in quanto, per Silvio Berlusconi non sembra essere stato di parola: per il prossimo anno Barbara aveva richiesto infatti non solo la conduzione del suo programma in seconda fascia pomeridiana, ma anche uno in prima serata. Ovviamente non si può fare a meno di pensare cosa accadrà tutti ...