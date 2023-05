Manovre stipendi | Juventus deferita dalla Procura Figc Le nuove accuse ai bianconeri

... in 72 pagine di deferimento, ha rinviato la Juve e i suoi ex dirigenti al processo sportivo davanti al tribunale federale nazionale: oltre alleper due stagioni e ai rapporti con ...Contestate, rapporti con gli agenti e rapporti di partnership con altri clubLa stessa Figc sul proprio sito ha ufficializzato il deferimento della società bianconera, contestando ...... quello sulle, i rapporti con gli agenti e le partnership sospette . Al club bianconero, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, viene contestata la violazione dell'articolo ...

Manovra stipendi, Juventus deferita: contestata la lealtà sportiva Tutto Juve

In attesa dell'udienza della corte federale d'appello della Figc che dovrà rimodulare la penalizzazione per il caso plusvalenze, il club rischia un'altra sanzione ...4, comma 1, del CGS per diversi atti e comportamenti relativi a 4 diversi aspetti oggetto dell’indagine: la manovra stipendi stagione 2019-20; quella per la stagione 2020-21; il filone agenti; i ...