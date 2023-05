Manovre stipendi e plusvalenze | Juve di nuovo a processo | deferiti i dirigenti Niente patteggiamento

... quello sulle, i rapporti con gli agenti e le partnership sospette. Stando a quanto rivela Gazzetta dello Sport , la Juve avrebbe proposto come sanzione un'ammenda , ricevendo un no ...... considerando che il club deve fare i conti anche con il processo sulle duee i rapporti con i procuratori. In tutto questo non bisogna dimenticare anche che l'Uefa è alla finestra e ...... 30 giorni dopo la comunicazione alla Juve di fine indagine del 12 aprile), anche se una sorpresa, e non piccola, il procuratore Chinè l'ha sfoderata: oltre che per le "" (due) e per ...

Manovra stipendi, Juve deferita: "7 dirigenti hanno violato la lealtà sportiva" Tuttosport

La procura della Federcalcio ha appena deferito la società bianconera per la cosiddetta manovra stipendi. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, poco fa, ha deferito il club bianconero per la manovra ...Niente patteggiamento. Niente ammenda. I deferimenti sono arrivati. E sanno di possibile stangata, per la Juventus. Per la quale si parla di responsabilità diretta e oggettiva in relazione all'articol ...