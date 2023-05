Manovra stipendi | Juventus deferita insieme a sette dirigenti A giugno il processo

(Di venerdì 19 maggio 2023) Niente patteggiamento. Niente ammenda. I deferimenti sono arrivati. E sanno di possibile stangata, per la. Per la quale si parla di responsabilità diretta e oggettiva in relazione all’articolo 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Mentre aicoinvolti viene contestata la violazione dell’articolo 4. Si tratta di Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Giovanni Manna, Paolo Morganti e Stefano Braghin. I primi due, all’epoca dei fatti, sedevano nel consiglio di amministrazione bianconero. La Procura federale presieduta da Giuseppe Chiné ha reso noto il provvedimento nel pomeriggio tramite un comunicato ufficiale sul sito della Figc. La notizia era nell’aria, incombeva da tempo. Ma il club aveva cercato di patteggiare per evitare il deferimento, proponendo una semplice ammenda. Proposta ...

... "lastagione 2019 - 20; quella per la stagione 2020 - 21; il filone agenti; i rapporti di partnership con altri club". Se il club viene chiamato a rispondere a "titolo di ...Per quanto riguarda i rapporti con gli agenti, viene contestata a Agnelli, Paratici, Nedved, e inoltre a Federico Cherubini, Head of Football Teams &Technical Areas, Giovanni Manna, D. S. della Under ...4, comma 1, del CGS per diversi atti e comportamenti relativi a 4 diversi aspetti oggetto dell'indagine: lastagione 2019 - 20; quella per la stagione 2020 - 21; il filone agenti; i ...

Manovra stipendi, rapporti con agenti e partnership con altri club: deferita la Juventus - Sportmediaset Sport Mediaset

Il procuratore Federale Chinè ha deferito la Juventus nell'ambito delle indagini sulla manovra stipendi (2019/2020, 2020/2021), il filone agenti e il rapporto di partnership con altri club. Le società ...Bisognerà capire a quale prezzo. I filoni della manovra stipendi Ma tant’è. Al momento la Juventus si ritrova coinvolta in due casi giudiziari di notevole rilevanza. Il caso plusvalenze, che vivrà il ...