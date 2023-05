Manovra stipendi e rapporti con agenti e club | deferita la Juve

(Di venerdì 19 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Mentre lunedì è attesa la nuova sentenza della Corte d’Appello sul caso plusvalenze dopo la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport che ha provvisoriamente restituito allantus i 15 punti di penalizzazione, per la società bianconera si apre un altro fronte. Com’era nell’aria, il procuratore federale Giuseppe Chinè ha infatti deferito la società bianconera al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare lantus e svariati ex dirigenti per gli altri filoni legati all’inchiesta Prisma della Procura di Torino: “lastagione 2019-20; quella per la stagione 2020-21; il filone; idi partnership con altri”. Se ilviene chiamato a rispondere a “titolo di responsabilità diretta e ...

Il mancato pagamento degli stipendi costerà carissimo: durante il prossimo campionato dovrà fare i conti con una penalizzazione di 4 punti.