Manifestazione per l' Ucraina al cimitero militare di Assisi

(Di venerdì 19 maggio 2023) Vuole "commemorare quanti sono caduti per la libertà in Europa, attualizzando l'iniziativa con ciò che sta accadendo in" lapromossa dal comitato spontaneo "Noi non siamo ...

Vuole "commemorare quanti sono cadutila libertà in Europa, attualizzando l'iniziativa con ciò che sta accadendo in Ucraina" lapromossa dal comitato spontaneo "Noi non siamo equidistanti" che si terrà domenica 21 ...Iscriviti alla nostra newsletterrestare aggiornato sulle notizie di spettacolo Se n'è andato giovedì 18 maggio a Roma , all'... importanteinternazionale di musica, arte, cultura ...... la mostra - convegno italiana dedicata al comparto tecnologicolo sviluppo della filiera dell'... con oltre 100 relatori qualificati; 31 i patrocini ricevuti dallada parte delle ...

Motogiro d’Italia: modifiche al traffico per la manifestazione Comune di Pisa

Domenica dalle 7,30 il ritrovo per la Corricogliate, manifestazione podistica curata da Marciatori Cogliate con percorsi da 7, 13 o 21 km con partenza libera dalle 7,30 alle 9. Poi a seguire, torneo ...Vuole "commemorare quanti sono caduti per la libertà in Europa, attualizzando l'iniziativa con ciò che sta accadendo in Ucraina" la manifestazione promossa dal comitato spontaneo "Noi non siamo equidi ...