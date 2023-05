Manchester United | Ten Hag sulla permanenza di Sabitzer | 'Non è l'obiettivo principale'

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ten Hag non ha escluso di rendere permanente il trasferimento dialquest'estate e ha detto in conferenze stampa:...

Bournemouth -2 (ore 16) Incontro valevole per la trentasettesima giornata di Premier League. Il Bournemouth viene dalla sconfitta esterna per 2 - 0 contro il Crystal Palace ed é ...A svelarlo infatti è l'ex difensore del, Rio Ferdinand , che ha detto ai microfoni di BT Sports: 'Pep mi ha mandato un messaggio prima della gara per rispondere al mio buona ...Commenta per primoe Newcastle sono pronte a sfruttare il pessimo rapporto tra il Bayern Monaco e Sadio Mané e il sempre più probabile addio del senegalese. Secondo il DailyMail , l'ex Liverpool non ...

Valore d'impresa: Manchester United sul tetto d'Europa. Male Inter, Milan e Juve Calciomercato.com

Ten Hag non ha escluso di rendere permanente il trasferimento di Sabitzer al Manchester United quest'estate e ha detto in conferenze stampa: "Vedremo ma non è il nostro obiettivo principale, che al mo ...Ha rinunciato, però, al suo match Phil Jones, che è stato per anni una colonna del Manchester United. E le parole che ha pronunciato il difensore inglese fanno davvero tanta tenerezza. Phil Jones è un ...