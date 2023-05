Manchester City | Guardiola sapeva tutto | il messaggio che svela la finale prevista

Commenta per primo Man- Real Madrid non finisce più. Secondo Espn , le due rivali in semifinale di Champions League si stanno contendendo la stella del Bayern , Alphonso Davies , in procinto di lasciare la Bundesliga.INTER Michieletto è felice del cammino in Champions della squadra di Inzaghi che è in finale contro il. "Sono stati grandi contro il Milan in semifinale. Adesso ilche è ...I tifosi interisti che l'altro ieri hanno visto la semifinale di Champions trae Real Madrid avranno cominciato a mettersi le mani nei capelli in vista della finale che si terrà allo stadio olimpico Atatürk, sabato 10 giugno. Molti avranno pensato che l'...

Sono le due compagini di Premier League che stanno dominando il campionato inglese da inizio stagione La sfida è serrata e nessuna delle squadre è ...Giorni di festa in casa Inter, non solo per la conquista della finale di Champions, ma anche perché uno dei top player diventarà presto padre ...