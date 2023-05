Manageritalia Lazio Abruzzo Molise Sardegna e Umbria | cresce numero manager

... presidenteEmilia Romagna - è l'elemento che ci ha convinto a replicare e ampliare ... Marche, Campania, Calabria, Basilicata, Friuli - Venezia - Giulia, Val d'Aosta,, Liguria, ...Si sono tenuti concerti in Lombardia, ma anche nel, in Piemonte, in Emilia Romagna, talvolta ...concerto in cui Antonella Ruggiero era ospite d'onore e per Aziende private tra cui. ...... presidenteEmilia Romagna - è l'elemento che ci ha convinto a replicare e ampliare ... Marche, Campania, Calabria, Basilicata, Friuli - Venezia - Giulia, Val d'Aosta,, Liguria, ...

Manageritalia Lazio Abruzzo Molise Sardegna e Umbria, cresce ... Adnkronos

Roma, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Si è svolta l’assemblea annuale di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria, negli spazi del Marriot Rome Central Park che ha visto presenti 100 ma ...Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Ridurre il divario di genere, favorire l’inclusione e l’accesso delle donne alle posizioni di responsabilità ...