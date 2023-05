Maltempo | volta galleria stradale crolla su auto a Varenna

(Di venerdì 19 maggio 2023) (Adnkronos) – I vigili del fuoco di Lecco sono impegnati dalle 10 per una frana che ha sfondato ladellae ferroviaria Fiumelatte, a: coinun’, illeso l’autista a bordo. In corso il sorvolo dell’elicottero del reparto volo di Torino e le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di monitoraggio della frana da parte delle squadre a terra. L'articolo proviene da Italia Sera.

Leggi Anche Laura Pausini e ilin Emilia Romagna: 'In ansia per la mia regione e la mia famiglia' Brutti ricordi d'... Questasi è salvata per miracolo, allora non c'erano le vasche di ...Prosegue: "Per l'ennesimaripeto che la competenza dei Consorzi di bonifica, in Emilia ... dalle acque esondate da fiumi, non di loro competenza, a seguito di un'eccezionale ondata di. ..."Dispiace constatare ancora unache il disastro a cui abbiamo assistito era ed è annunciato ... Non si può insomma chiamarlo "" quando da anni si parla di cambiamento climatico. Per l'...

Ancora una notte di paura, di pioggia e allagamenti in Romagna, particolarmente nella zona di Ravenna. La frattura fra Reda e Fossolo ha sovraccaricato il Canale emiliano-romagnolo e tutta la rete sec ...