Maltempo | Renzi | ‘domani sul Riformista speciale su scandalo Italia sicura’

Erasmo D'Angelis è stato il capo di Italia Sicura, la struttura di missione, voluta da Matteoe proseguita con il governo Gentiloni, per la gestione del dissesto idrogeologico. Da sempre ...Leggi anche Riaprite Italia Sicura! Quandoin Aula diceva: 'Mi auguro che la cancellazione di ...cos'era e come nacque la Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico Emergenza...... cos'era e come nacque la Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico Emergenza... Restò, come sottolineòin quel momento, solo un augurio da fare a chi compì la scelta di ...

Maltempo, Renzi “Basta rinvii, Meloni riprenda l'unità di missione” - sardiniapost SardiniaPost

E domani Il Riformista esce con uno speciale di cinque pagine sullo scandalo di #ItaliaSicura #alluvione”. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.Intervista a Erasmo D'Angelis, già capo di Italia sicura: "Subito opere e una legge contro il consumo di suolo. In Romagna è successo qualcosa di mai ...