Maltempo | Paita | ' governo ripristino subito ' Italia Sicura' '

(Di venerdì 19 maggio 2023) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - “Ildeve ripristinarel'unità di missioneper tutelare la sicurezza dei cittadini e contrastare il dissesto idrogeologico. Una struttura tecnica fondamentale cancellata per un grave errore delConte. La Presidente Meloni venga in Parlamento a riferire su questa priorità per il Paese e sull'emergenza. Mettiamoci al lavoro tutti insieme”. Lo scrive su Twitter la Presidente del Gruppo Azione-Viva al Senato Raffaella

'Seguire i cambi di opinione di Carlo Calenda richiede la pazienza di Giobbe', commenta Raffaella. E il capogruppo alla Camera, Matteo Richetti: 'Farò di tutto per tenere il gruppo unito'. ...: "Genova testimonia funzionamento di Italia ......le vittime e la vicinanza e solidarietà alle comunità colpite dalla drammatica emergenza. ... A convocare la riunione la capogruppo Raffaella; per la Senatrice "Se si dicono certe cose di ...

Maltempo, Paita: "Genova testimonia funzionamento di Italia sicura" GenovaToday

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Il governo deve ripristinare subito l’unità di missione Italia Sicura per tutelare la sicurezza dei cittadini e contrastare il dissesto idrogeologico. Una struttura tecnic ...La condizione è di «alta emergenza», non soltanto perché «il pericolo è ancora incombente, soprattutto per le persone, ma anche per il rischio frane. Quindi bisogna stare in allerta almeno per una set ...