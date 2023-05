(Di venerdì 19 maggio 2023) Mentre in diverse zone colpite dalle alluvioni sta tornado la pioggia, idelsono ancor al lavoro per soccorrere le persone rimaste bloccate dalla furia dell'acqua. L'aiuto arriva con ...

Mentre in diverse zone colpite dalle alluvioni sta tornado la pioggia, i Vigili del fuoco sono ancor al lavoro per soccorrere le persone rimaste bloccate dalla furia dell'acqua. L'aiuto arriva con ...Si prevedonoincrementi dei livelli idrometrici sul tratto montano di tutti i corsi d'acqua ... Diventa quindi 14 il conto totale delle vittime delin Emilia - Romagna. Questa mattina a ...Sempre a causa del, lungo la strada provinciale 27 a Montese nel confine col territorio bolognese e in località San Giacomo, movimenti franosi hanno creato fessurazioni della carreggiata, ...

Maltempo, nuovi soccorsi in elicottero dei Vigili del Fuoco Agenzia askanews

Sarà un sabato condizionato dal maltempo sulla Romagna, dove insiste l'allerta "rossa ... dove sono attese anche in forma di rovescio - si legge nell'allerta -. Pertanto si prevedono nuovi incrementi ...Forlì, 19 mag. (askanews) - Mentre in diverse zone colpite dalle alluvioni sta tornado la pioggia, i Vigili del fuoco sono ancor al lavoro per soccorrere le persone rimaste bloccate dalla furia ...