Maltempo | Musumeci “Altri 20 milioni per le spese immediate”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 19 maggio 2023) SORRENTO (NAPOLI) (ITALPRESS) – Per l’Emilia Romagna ci “saranno20, sempre a disposizione del presidente della Regione, per le”. Lo annuncia il ministro della Protezione civile, Nello, a margine del secondo forum “Verso Sud” organizzato a Sorrento (Napoli) da The European House – Ambrosetti, facendo con i giornalisti un punto della situazione in Emilia Romagna dopo la tragedia di questi giorni. “Sapete che in questo momento c’è bisogno di liberare le strade, di ricorrere a servizi e a beni con tempi assolutamente rapidi, la condizione dello stato di emergenza che abbiamo proclamato il 4 maggio, e quella che adotteremo martedì per inserirvi anche la provincia di Rimini, consentirà al presidente della Regione e alle articolazioni regionali di poter acquistare beni ...