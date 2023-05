(Di venerdì 19 maggio 2023) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - “Il primo pensiero va alle persone che hanno perso la vita e alle loro famiglie e a chi sta garantendo soccorso e assistenza. Superata l'emergenza ci sarà la quantificazione dei danni e poi la ricostruzione. L'è settore particolarmente colpito ed è un settore strategico per questo territorio. Ho sentito l'assessore regionale Mammi e i rappresentanti delle diverse organizzazioni di categoria: la". Così Camilla, eurodeputata Pd e responsabile dem per le politiche agricole ai microfoni di Radio Immagina. "Noi siamo pronti a collaborare in ogni modo. Servono investimenti e misure per accelerare gli interventi d'urgenza, sostenere le aziende e i lavoratori, a partire dalla sospensione delle scadenze di rate e mutui. Servirà attivare il Fondo di ...

Maltempo: Laureti (Pd), 'preoccupazione massima per agricoltura' Il Tirreno

Così Camilla Laureti, eurodeputata Pd e responsabile dem per le politiche agricole ai microfoni di Radio Immagina. “Noi siamo pronti a collaborare in ogni modo. Servono investimenti e misure per ...RIETI - Fasi decisive del campionato di Seconda categoria. Incroci importanti in questo fine settimana, sia per la corsa al titolo che per la zona salvezza ...