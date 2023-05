Maltempo in Toscana | Giani | “Per l’Alto Mugello dichiaro lo stato d’emergenza regionale”

(Di venerdì 19 maggio 2023) "Per ilnell'Alto- ha detto-oggi, 19 maggio 2023, dichiariamo lodi emergenza: il ministro mi ha dato la disponibilità a esaminare tutti gli atti affinché martedì in Cdm anche questi comuni della Romagnapossano avere il giusto sostegno delloper il ripristino della situazione"

Sale a 14 il bilancio dei morti per ilin Romagna. E ci sarebbero ancora dispersi . Gli sfollati sono oltre 10mila. Un uomo di 84 ... Basilicata, Marche, Molise, Piemonte e. Alluvione ...... sarà dedicato in larga parte ai primi urgenti provvedimenti relativi alla grave alluvione che ha colpito le popolazioni dell'Emilia - Romagna, e di alcune zone delle Marche e della. Oltre ...In totale, con questo ultimo decesso, le vittime delin Emilia - Romagna salgono a 14. CDM ... e di alcune zone delle Marche e dellaè stato convocato alle ore 11 di martedì 23 maggio. ...

Maltempo in Toscana, danni in Alto Mugello: centinaia di persone isolate. Allerta arancione fino a giovedì LA NAZIONE

BOLOGNA (ITALPRESS) - Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna. Al momento si contano 13 morti, decine ...FIRENZE – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sarà oggi a Firenzuola per valutare la situazione dell’Alto Mugello e di tutti i comuni colpiti dall’emergenza maltempo: quindi anche ...