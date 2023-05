Maltempo in Romagna | viabilità | mappa dei treni cancellati deviati e strade chiuse 19 maggio

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ilininizia a dare tregua, ma la situazione è ancora difficile. In quattro giorni di allerta rossa si sono registrati 23 fiumi esondati tra Bolognese e, in più punti: Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Senio, Lamone, Marzeno, Montone, Savio, Pisciatello, Lavino, Gaiana, Ronco, Sintria, Bevano, Zena, Rabbi, Voltre, Bidente, Ravone, Rio Cozzi, Rigossa, Savena. I morti accertati 14 e 30mila sfollati.Come comunicato dalla Regione Emilia-, Altri 13 i corsi d’acqua con superamenti del livello 3 (allarme) della soglia idrometrica in alcune stazioni di rilevamento: Marecchia, Ausa, Uso, Rubicone, Idice, Santerno, Quaderna, Panaro, Samoggia, Ghironda, Lavino, Navile, Fiumi Uniti.Le inondazioni hanno sommerso anche grandi centri abitati: Cesena, dove è tracimato il Savio, Forlì ...

Lo rende noto la Regione Emilia. Sei le cucine mobili operative: due a Faenza, una a Riolo ... Un contingente che ha garantito, nelle quattro province colpite dal, quasi 600 interventi. ...In questi giorni di grave emergenza meteorologica, Marche ed Emiliasi trovano ad affrontare un' alluvione e allagamenti senza precedenti, che sta mettendo in ...in Emilia per il: 'Luca ...Paride Antolini, presidente dell'Ordine dei geologi in Emilia, ha tracciato un bilancio di ciò che è accaduto in questi giorni. 'Abbiamo avuto a inizio maggio piogge estremamente intense. Ma l'acqua non aveva sormontato gli argini, bensì li aveva rotti. ...

e di Isac Cnr in riferimento all’alluvione che ha colpito la Romagna con dispersi e vittime per le quali si esprime profondo cordoglio. La furia del maltempo – sottolinea la Coldiretti – si è ...Schedato da anni come “allagabile” il 45 per cento del territorio regionale, dove vivono tre abitanti su cinque. Ma la cementificazione continua, come in ...