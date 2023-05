Maltempo in Emilia-Romagna | BPER lancia una raccolta fondi e potenzia le iniziative a sostegno di famiglie e imprese

(Di venerdì 19 maggio 2023)Banca conferma la vicinanza acolpite dalincon interventi di assistenza e finanziamenti straordinari e con l’avvio della“Uniti per l’”, aperta ai clienti e a tutti i dipendenti del GruppoBanca a favore della Croce Rossa Italiana impegnata nella gestione dell’emergenza causata dalle forti alluvioni di questi giorni. Le donazioni potranno essere effettuate tramite app Smart Banking, attraverso la quale si prevede la possibilità di effettuare una donazione ad hoc oppure di arrotondare il pagamento di un bonifico, dando così un personaleall’iniziativa. In aggiunta a quanto donato da clienti e ...

E le regioni più a rischio sono proprio l'- Romagna con quasi 3 milioni di abitanti, poi la Toscana con oltre 1 milione, la Campania con oltre 580mila, il Veneto con 575mila, la Lombardia con ...... alle ore 11 la riunione sull'emergenza, del Consiglio dei ministri. Si prevede una ulteriore messa a disposizione di aiuti economici per l'Romagna. Inoltre tra le decisioni ...Inoltre, durante l'incontro, Fumio Kishida ha espresso le proprie sentite condoglianze per le vittime delin- Romagna: 'Esprimo le mie condoglianze per i danni causati e per le ...

Alcune modifiche al menù della mensa scolastica per il maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna, dove si trova un fornitore. "Siamo in contatto con la ditta per capire se riuscirà a consegnare le ...INTERVISTA | Il presidente dell'associazione che riunisce gli amministratori condominiali bolognesi Mauro Tonolini spiega cosa si deve o si sarebbe dovuto fare per ottenere il risarcimento danno in ca ...