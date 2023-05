Nelle immagini ildi due bambine e di due donne durante la notte operato dai sommozzatori della polizia a Lugo (Ravenna) dopo l'eccezionale ondata diche ha colpito l'Emilia Romagna. 19 maggio 2023... i video 48 ore nella morsa del, in 60 secondi - VIDEO Sfollati a Bologna a San Ruffillo: '... Prima le rassicurazioni, poi si decide per l'evacuazione - VIDEO Via Pavese:lungo il ...... i video 48 ore nella morsa del, in 60 secondi - VIDEO Sfollati a Bologna a San Ruffillo: '... Prima le rassicurazioni, poi si decide per l'evacuazione - VIDEO Via Pavese:lungo il ...

Maltempo, il salvataggio di notte di due bambine e due donne a Lugo Agenzia askanews

Lugo (Ravenna), 19 mag. (askanews) - Nelle immagini il salvataggio di due bambine e di due donne durante la notte operato dai sommozzatori della polizia a Lugo (Ravenna) dopo l'eccezionale ondata di ...Complessivamente sono impegnate nell'emergenza sulle zone colpite dall'alluvione oltre 800 unità dei vigili del fuoco ...