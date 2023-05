Maltempo | il nubifragio ha causato 14 morti e danni da miliardi di euro in Romagna

Leggi su panorama

(Di venerdì 19 maggio 2023) La devastante ondata diche ha colpito l’Italia, in particolar modo le regioni dell’Alto Adriatico negli ultimi giorni, non sembra destinata a sparire a breve termine. Da quanto si apprende dalle fonti meteorologiche ci attendono almeno altre 10 giornate di tempo instabile e con temperature sotto la media stagionale. «Un incubo, ma ci rialzeremo» ha sottolineato il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, con il Governo che ha promesso interventi per oltre 30 milioni di. Prosegue dunque l’emergenza in Emilia-, regione rimasta in apnea da giorni e costretta ancora a soffrire sotto la morsa delche ha mietuto diverse vittime. Allagamenti e devastazione hanno sconvolto la zona, colpita da un’alluvione che ha messo in ginocchio l’intero territorio romagnolo. Le alluvioni hanno fatto esondare tutti ...