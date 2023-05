Maltempo | gli operatori balneari di Rimini ripuliscono le spiagge a tempo record

Sale a 14 il bilancio dei morti per ilin Emilia - Romagna. E ci sarebbero ancora dispersi .sfollati sono oltre 10mila . Danni per miliardi di euro . Il Governo chiederà di attivare il Fondo di solidarietà europeo . Il Cdm ..."Ci siamo messi a spron battuto a ripulire tutta la spiaggia e a risistemare tutto quello che aveva causato il. Siamo quasi pronti per ospitare chi verra' sulla nostra riviera". Cosi' invece ...Alluvione Emilia - Romagna, le notizie eaggiornamenti in diretta del 19 maggio.

La riprogrammazione si rende necessaria per gli effetti anche sulle infrastrutture ferroviarie del forte maltempo e degli allagamenti che continuano a interessare l'Emilia-Romagna. Rallentamenti e ...