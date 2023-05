Maltempo Emilia-Romagna | troppe risorse non sfruttate L' incapacità degli uffici di prendere una decisione

Leggi su affaritaliani

"Sono stato attratto da due titoli di giornali per l'istituzione di Commissari straordinari: il primo riguarda la siccità (per l'attuazione di queste misure si prevede una governance che comprende: l'istituzione della cabina di regia; la nomina di un Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024), il secondo è la richiesta del Presidente della Regionedi un Commissario straordinario per la calamità che ha ferito profondamente la popolazione ed il territorio"