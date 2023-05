Maltempo Emilia-Romagna | si aggrava il bilancio | 14 morti

(Di venerdì 19 maggio 2023) Siildell'alluvione in, le vittime infatti sono salite a 14. Il corpo di una donna è stato trovato nell'acqua del giardino di casa. Crescono anche i comuni alluvionati, saliti a 42, e gli sfollati, circa 10mila. Danni per miliardi. Sono 18.500 le utenze senza elettricità. Ora è allarme frane.

L'emergenza inRomagna non si ferma. Il lavoro dei soccorsi è incessante e le immagini che arrivano dalle zone colpite dall'ondata disono impressionanti. Una donna è stata recuperata da un ...Queste le parole a Sky TG24 di Irene Priolo, assessora regionale alla Protezione Civile in- Romagna , sulche ha investito la regione in questi giorni. ( ALLUVIONE- ROMAGNA ) ..., trovata a Faenza la 14esima vittima Un uomo di 84 anni e' stato trovato morto poco fa nel ... dove e' ora collegato in diretta il presidente della RegioneRomagna Stefano Bonaccini. ...

È prevista nel pomeriggio la partenza di un contingente del Corpo dei vigili del fuoco valdostani che raggiungerà in serata le zone dell'Emilia Romagna colpite dal maltempo. Del contingente fanno ...23esima Festa di Primavera al Parco San Giovanni di Campobasso dedicato ad Eduardo de Filippo. Tutto pronto per l’iniziativa promossa dall’associazione ‘Il nostro quartiere san Giovanni’ ed in program ...