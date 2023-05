Maltempo | disagi per allagamenti nel Teramano | automobilisti soccorsi da Vvf

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 19 maggio 2023) Teramo - Sono circa venti gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Teramo, tra ieri e oggi, per far fronte alle criticità causate dall'ondata diche ha colpito anche il territorio provinciale e, in particolare, le zone costiere. Squadre di vigili del fuoco del Comando di Teramo e dei distaccamenti di Roseto degli Abruzzi e Nereto sono intervenute per soccorrere autisti in difficoltà, ma anche per effettuare prosciugamenti di sottopassi e scantinati, rimozione di alberi e rami caduti su strade pubbliche e la messa in sicurezza di linee elettriche e telefoniche pericolanti. Diversi sottopassi si sono allagati rendono difficili le condizioni della viabilità. Durante la nottata una squadra di distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta in un sottopasso di Silvi, nei pressi della Ss16 Adriatica e del Centro Commerciale Universo, per soccorrere un ...