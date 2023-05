18.00: eventi mai visti prima "Non c'è memoria di eventi di questo tipo in passato". Così il capo Protezione Civile, Fabrizio. "Abbiamo ancora criticità di soccorso mentre in alcune ...... Stefano Bonaccini, e alla vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, Irene Priolo."Un sistema - ha dettodopo aver incontrato i sindaci del territorio emiliano - ...... Stefano Bonaccini, nel corso del punto stampa sul. '' Abbiamo 300 frane attive e 500 ... prosegue allerta rossa: 14 morti, più di 15mila sfollati Alluvione Emilia Romagna 2023,: "Non c'...

Maltempo, Curcio: in Emilia R. tanta stanchezza ma anche lucidità - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Bologna, 19 mag. (askanews) - In Emilia-Romagna, colpita dall'alluvione dei giorni scorsi, "ho visto tanta lucidità nella stanchezza". E "a fianco dei disagi e delle sofferenze che sono inevitabili c' ...