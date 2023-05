Maltempo | ancora disagi sulla circolazione dei treni in Emilia Romagna

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 19 maggio 2023) In questi giorni, per via dei gravicausati dalin, si sono registrati canzellazioni e ritardi sulle tratte ferroviarie, soprattutto del Centro Italia (DIRETTA - LO SPECIALE). Oggi, 19 maggio, come si legge sul sito di Rfi nell'ultimo aggiornamento disponibile (delle ore 8.00), "in relazione al perdurare delle condizioni meteo in atto nella regione, ladeiresta perturbata con rallentamenti.linea Alta Velocità Bologna - Firenze è prevista anche oggi la riprogrammazione dell'offerta commerciale con limitazioni e cancellazioni. Larimane sospesa sulle linee Faenza – Rimini, Ferrara – Rimini e Bacino. Al momento ...