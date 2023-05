Maltempo | allerta sabato 20 dalle 6 alle 21

... per fronteggiare le conseguenze dell'ondata disulle province di Forlì - Cesena, Ravenna ... Nel frattempo la piena dei fiumi continua a spaventare ed èmeteo rossa anche oggi 19 maggio.... dalle Forze di Polizia, dai Vigili del Fuoco e dall'Anas, durante l'emergenzadei giorni ...h24 dalle ore 6 del 16 maggio fino alle ore 19 del giorno successivo (termine dello stato di...Danni causati dalanche nei territori dei comuni dell'Alto Mugello, Marradi, Firenzuola e ...ROSSA - Un nuovo avviso del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni ...

Non si placa l'ondata di maltempo in Italia e in particolare in Emilia Romagna dove prosegue l'allerta meteo rossa ...