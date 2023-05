Maltempo | a Faenza tutti in strada a togliere l' acqua e il fango

nude Afp del 19/05/23 12:53 - - Inondations en Italie: après la pluie, la boue et la désolation 00:00:00:00 20230519__afp__15014779 00:02:13:21 00:02:13:21 00:02:13:21 Milano, 19 mag. - A, una delle città più colpite dalle inondazioni in Emilia - Romagna, nel nord Italia, i residenti sono impegnati a ripulire le strade coperte di fango, rottami di automobili e detriti. "Ho perso ...Il MIC - Museo Internazionale della Ceramica insi è reso disponibile per dare ospitalità al patrimonio ceramico danneggiato del Museo Tramonti presso gli spazi dei propri laboratori di ...C'è anche il pilota di Formula 1 Yuki Tsunoda , assieme ai suoi compagni del team AlphaTauri, tra coloro che danno una mano a spalare il fango e a ripulire le strade di(Ravenna) . Il pilota giapponese ha postato sui propri profili social le foto che lo ritraggono, con la pala e gli scarponi, in una via della cittadina ravennate. Sul suo profilo Instagram, ...

Autostrada Faenza-Forli completamente allagata: le immagini del disastro La7

Nell'Alto Mugello (Firenze) per il maltempo "ho contato su tutti e 4 i comuni 180 frane segnalate sulle strade nel corso degli ultimi due giorni", e "e non saranno solo queste perché essendo zone a ba ...A causa del maltempo, gli appuntamenti previsti in Piazza dei Consoli saranno ridimensionati e spostati al Museo Regionale della Ceramica ...