Malore improvviso | l' autista perde il controllo del bus | esce di strada e abbatte due semafori | ' Strage sfiorata'

(Di venerdì 19 maggio 2023) L'accusa unal volante edfuoricol bus . L'incidente è accaduto a Quartu , in provincia di Cagliari . L'uomo, sentitosi male, ha perso ildel veicolo ...

L' autista accusa unal volante ed esce fuori strada col bus . L'incidente è accaduto a Quartu , in provincia di Cagliari . L'uomo, sentitosi male, ha perso il controllo del veicolo e si è ritrovato ...Un anziano è rimasto vittima di unfatale mentre un altro uomo è stato travolto dal costone di una collina che è franato all'. Siamo stati colti di sorpresa , continua Chierici. ...Un altro uomo è morto nella sua casa, colto da un. A San Lazzaro di Savena alle porte di ... Non chiamatelo solo maltempo Le immagini dell'alluvione nelle Marche, "All'un muro d'acqua"...

Ivan ucciso da un malore improvviso: aveva solo 31 anni NapoliToday

L'autista accusa un malore improvviso al volante ed esce fuori strada col bus. L'incidente è accaduto a Quartu, in provincia di Cagliari. L'uomo, sentitosi male, ha perso ...PRATA DI PORDENONE - Sconcerto e dolore a Villanova di Prata per l'improvvisa scomparsa di Marco Rosalen, 48 anni, trovato privo di vita nel proprio letto mercoledì mattina dalla ...