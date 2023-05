Malattie rare | endocrinologa Brandi | Bene rimborsabilità terapia Xlh anche per adulti

Nellereumatiche, blocchiamo una citochina. In questo caso, l'anticorpo blocca la proteina Fgf23, che ha funzioni endocrine, ormonali, migliorando i quadri biochimici' conclude Brandi."Lerichiedono una gestione multidisciplinare - riflette Coscia - In questo scenario Kyowa Kirin vuole dare il suo contributo concentrandosi sulla prospettiva dei pazienti, dando loro ...come la Lgs - la sindrome di Lennox - Gastaut - hanno un carico assistenziale enorme. Rara, tra le patologie, l'incidenza dei casi sfugge alle statistiche, ma produce un caos ...

Cagliari, visite agli occhi inesistenti e zero assistenza per le malattie rare: "Fine dei tormenti solo se paghi" Casteddu Online

(Adnkronos) – “E’ giusto che anche i pazienti adulti abbiano accesso a una terapia che migliora nel giro di pochi mesi la qualità della vita delle persone con ipofosfatemia legata al cromosoma X (Xlh) ...Padova, 19 mag. (Adnkronos Salute) – “Assicurare la continuità terapeutica per i pazienti con ipofosfatemia legata all’X (Xlh) è essenziale. Questa malattia rara progressiva, debilitante e invalidante ...