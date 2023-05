Malattie rare | Coscia Kyowa Kirin | Continuità cura per pazienti con Xlh fondamentale

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Padova, 19 mag. (Adnkronos Salute) - "Assiculaterapeutica per icon ipofosfatemia legata all'X (Xlh) è essenziale. Questa malattia rara progressiva, debilitante e invalidante, dovrebbe essere diagnostica eta il prima possibile. Per migliola qualità della vita di questilavoriamo ogni giorno con dedizione e impegno, ascoltando costantemente i loro bisogni e quelli dei clinici impegnati in prima fila nella gestione di questa malattia". Lo ha detto Claudia, Cluster general manager di, commentando la rimborsabilità, anche per l'adulto con Xlh, dell'anticorpo monoclonale burosumab, finora disponibile in Italia solo per i bambini di età pari o superiore a un anno e gli ...