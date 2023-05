Malagò | ' con tre italiane in finale acquisiamo prestigio'

(Di venerdì 19 maggio 2023) "Se avessero detto che sarebbe successo questo, anche il più grande ottimista non ci avrebbe messo un euro nella possibile martingala. E' anche bello, per certi versi divertente, che ci siano tre ...

Così il presidente del Coni, Giovanni, all'ANSA a margine di Tennis and Friends al Foro ... vedi il Napoli, che in qualche modole idee si sopperisce a delle capacità finanziarie di alcuni ..., Susanna e Gianluca Galeazzi, Jacopo Volpi e il mondo dello sport, del giornalismo e dello ... 'Nel vederci, nostro padre sarebbe contento di essere ricordatolo sport e nello sport' hanno ...... "Le probabilità che rimanga Cinquanta per cento , è tra gli italiani più forte della Lega e... Infine Bragaglio svela un retroscena sulla Coppa Italia: "L'ho detto il giorno che è venutoa ...