Dietro i ripetuti insulti francesi all'Italia non c'è solo il timore di Emmanueldi essere ... 'Il diavolo in Vaticano ha agitoBenedetto XVI'. Così Georg Gaenswein, arcivescovo - ...Dietro i ripetuti insulti francesi all'Italia non c'è solo il timore di Emmanueldi essere ... 'Il diavolo in Vaticano ha agitoBenedetto XVI'. Così Georg Gaenswein, arcivescovo - ...... presiede a sua volta un- vertice voluto da Xi Jinping a Xian, lungo l'antica via della ...potrebbe essere l'occasione per la meloni per riallacciare i rapporto con il presidente francese...

Macron contro i Fratelli musulmani Il Foglio

Una delle teorie più gettonate rispetto ai flussi migratori, è quella del loro uso strategico da parte di “nemici della nazione” occulti e variamente assortiti. Per il ministro Lollobrigida può essere ...Nel pomeriggio è atteso l'arrivo degli altri leader del G7, a partire dal canadese Justin Trudeau e dal cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro britannico Rishi Sunak. Anche il presidente ...