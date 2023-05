Macabro ritrovamento a Napoli | rivenuta testa di maiale infilzata ad un cancello

Ilrisale alla mattinata del 18 maggio, quando alcuni passanti avrebbero avvistato il corpo senza vita di un uomo in un terreno privato di Battipaglia , in provincia di Salerno . ...Sono in corso indagini da parte della Polizia dopo il, a Battipaglia, del cadavere di un uomo. Sono stati dei passanti, questa mattina, a notare la presenza del corpo in una zona verde di via Generale Ferrante Gonzaga. Sul posto sono giunti ...IlTutto è iniziato quando il 50enne, proprietario dell'appartamento, è stato fermato per strada dalla polizia e identificato nel rione di Bordonaro di Messina. I controlli si sono ...

Battipaglia, macabro ritrovamento. Scoperto cadavere di un uomo in ... Radio Alfa

Macabro ritrovamento a Marino, in via di Montecrescenzio, all'incrocio con via Amerigo Vespucci, dove intorno alle 18.30 di oggi pomeriggio alcuni ...Nel 2007 fu trovato uno scheletro carbonizzato: si pensò fosse di un anziano scomparso, ma dagli esami medico-legali emerse che le ossa erano di 5 persone. Oggi dal teschio rielaborato al pc affiora u ...