L' Ungheria di Orban blocca gli aiuti militari Ue all' Ucraina

Poi Orbán è molto vicino a Putin, e l'praticamente controlla l'INA, la più grande compagnia petrolifera croata. Non vi è dubbio che Zagabria vuole proteggere il capitale russo. In fin dei ...In tal senso e potrebbe dunque astenersi da tale decisione, come ha fatto l'di Orbán. Ma il punto è che l'Italia non si è astenuta ma ha sempre votato, sia nel Consiglio europeo che nel ...Ora, come dimostrano gli ultimi passi di Viktor, per quanto riguarda l'una tale uscita è abbastanza plausibile. Ma, per gli altri Trattandosi di 'indiscrezioni' fornite dai Servizi, è ...

«L’istruzione ungherese piegata da Orbán» Il Manifesto

Lorenzo Tano, ovvero il primogenito ''ungherere'', essendo nato e cresciuto a Budapest, di Rocco Siffredi, ha spiegato ...il colloquio è con la presidente dell’Ungheria Katalin Novák, esponente di Fidesz e fedelissima di Viktor Orban. Il premier di Budapest non si fa vedere in Islanda, ma si fa sentire. L’Ungheria è ...