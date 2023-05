L' ultima Porsche 718 Spyder RS a benzina è anche la più veloce di tutte

(Di venerdì 19 maggio 2023)festeggia i trenta anni della Boxster con una versione assolutamente speciale, che sotto il cofano posteriore ha l'incredibile motore aspirato della 911 GT3. La nuovasi chiama 718RS e la sua missione è sia ricercare il massimo divertimento di guida, sia sviluppare le migliori prestazioni della Boxster attuale, prima che venga sostituita dalla nuova generazione completamente elettrica. L'operazione è la stessa che la casa di Zuffenhausen ha compiuto con la 718 Cayman GT4 RS, arrivata sul mercato un anno e mezzo fa. Più leggere di così non ce n'è Tornando alla 718RS e al suo 4 litri sei cilindri boxer aspirato da 500 CV che gira fino a 9.000 giri e dispone di 450 Nm di coppia. Così, grazie alla trasmissione PDK a sette rapporti corti, la due posti tedesca passa da 0 a 100 km/h in 3,4 ...

Sulla F1ha deciso abbastanza velocemente di non proseguire il progetto, mentre Audi ormai ...che è un cavallo pazzo che può tirarti la staccata ad ogni curva e ci proverà fino all'curva,...Quest'sarà a disposizione di tre team, tutti tedeschi, che schiereranno la 296 GT3 . Infine, oltre al già citato Mapelli, non mancheranno altri italiani come Matteo Cairoli (), Michele ...afferma che il routing EV di Apple Maps per i proprietari di Taycan è ora disponibile con l'versione dell'app Mysull'App Store.

Porsche 718 Spyder RS, l'ultimo urrà della Boxster termica AlVolante

Strizza l'occhio al Motorsport per le massime prestazioni Una sportiva senza compromessi e concepita per raggiungere le massime prestazione. La Porsche 911 Gt3 Rs, protagonista nei giorni scorsi di un ...«The Carrera Collection» è un evento speciale con protagoniste alcune tra le Porsche 356 e 911 più rare e desiderabili di sempre, tutte di un unico proprietario Negli ultimi anni sono diventate più fr ...