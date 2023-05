L’ultima idea della Gazzetta | De Laurentiis contatti con Rafa Benitez

(Di venerdì 19 maggio 2023) Con l’incertezza attorno al futuro di Luciano Spalletti al Napoli, Depotrebbe puntare su un vecchio conoscenza,. Il recente trionfo del Napoli in Serie A ha suscitato sentimenti contrastanti nei media nazionali. Da un lato, la celebrazione dell’incredibile successo di Luciano Spalletti esua squadra, dall’altro, voci persistenti di possibili cambiamenti nella panchina partenopea.tra queste riguarda l’ex allenatore del Napoli,, che potrebbe fare ritorno al Maradona. De, Spalletti e il Possibile Ritorno diLuciano Spalletti, l’artefice del trionfo azzurro, non ha ancora chiarito se rimarrà a Napoli anche per la prossima stagione. Nonostante le prestazioni notevoli ...

... fra'Einaudi e gli Azionisti d'Generazione, per gli ...sul libro che se li avesse proposti Franceschini sarebbe venuto giù'...se non ci piacciono) Ascoltare tutti non sarebbe una buona...All'volta in cui si è verificato un tale evento, per la ... Il Milan, contro il Barcellona di Cruijff e Guardiola, e'Inter, ... ciascuno ha diritto di praticare il calcio in cui crede e......dell'Irap attraverso la nuova sovraimposta all'Ires edell'...sforbiciata delle agevolazioni fiscali non convince del tutto'... Quest', inoltre, ha sostenuto Bankitalia, rappresenterebbe ...