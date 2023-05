Luciana Littizzetto replica al ‘Belli Ciao’ di Salvini e commenta l’addio alla Rai

(Di venerdì 19 maggio 2023) Dopo settimane di rumor, qualche giorno fa Fabio Fazio ha ufficializzato il passaggio dRai al Nove. Con Fazio anchesi trasferirà su Discovery. Tra i tanti che hannoto la chiusura di Che Tempo Che Fa c’è stato anche il vicepresidente del consiglio, Matteo, che in un tweet ha scritto: “Belli Ciao“. Del tweet die del passaggio a Discovery ha parlatoospite di un evento con la Gialappa’s Band al Salone del Libro di Torino. Belli ciao pic.twitter.com/ZOHkpJBVV2 — Matteo(@matteomi) May 14, 2023: “non verrebbe mai a Che Tempo Che Fa”. “Pensa te: ...

"Ma pensa te! In televisione non si può più sperimentare". È nel segno della consueta ironia, ma tranchant , il primo commento didopo l' addio 'forzato' alla Rai dato insieme a Fabio Fazio visto il mancato rinnovo del loro contratto. Ospite della prima giornata del Salone del libro di Torino al fianco dei ..."Ai confini della Tv. In televisione non si può più sperimentare. E così succede che i Gialappi iniziano domenica il programma su Tv8 e io sulla Nove. Tiè". Eccola, ospite anche lei del Salone del libro e protagonista del caso televisivo del momento, dopo l'addio alla Rai e il passaggio con Fabio Fazio a Discovery .partecipa a un ...'In televisione non si può più sperimentare. E così succede che i Gialappi iniziano domenica il programma su Tv8 e io sulla Nove. Tiè'.ironizza sul suo addio alla Rai insieme a Fabio Fazio. Lo fa dal Salone del Libro di Torino, dove presenta 'Mai dire mai', il libro sulla storia della Gialappa's Band, con i ...

Luciana Littizzetto e l'addio forzato alla Rai: «In tv non si può più sperimentare». L'assist alla Gialappa's: «Ci vedremo ... Open

Luciana Littizzetto si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Dopo aver annunciato l'addio alla Rai per approdare (con un nuovo contratto) a Discovery, l'attrice… Leggi ...Luciana Littizzetto, ospite del Salone del Libro di Torino ha replicato a Matteo Salvini. Nei giorni scorsi, il Vicepresidente del Consiglio aveva commentato su Twitter l’addio di Fabio Fazio e ...