Luca Onestini e il VIDEO delle polemiche | l’Emilia Romagna è in ginocchio e lui pubblica un adv imbarazzante

bloccato in casa per via dell'alluvione in Emilia Romagna fa le sue sponsorizzazioni social in modo discutibile: bufera ...smentisce lo scoop ufficialmente, lanciando una vera e propria bomba: cosa è successo all'ex ...La vincitrice ( bandita inspiegabilmente dalle reti Mediset causa GF Vip trash…lei che non ha mai detto una parolaccia) voleva incontrare, ma niente da fare: 'Gli ho scritto un ...

L'ex GF Luca Onestini approfitta dell'alluvione per sponsorizzare un ... Fanpage.it

Polemica su Luca Onestini: la sponsorizzazione che compare nelle sue stories non piace al pubblico per i riferimenti al maltempo.Luca Onestini bloccato in casa per via dell'alluvione in Emilia Romagna fa le sue sponsorizzazioni social in modo discutibile: bufera social ...