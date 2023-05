Luca Onestini | critiche dal web | le storie sul maltempo e le sponsorizzazioni “fuori luogo”

(Di venerdì 19 maggio 2023), il popolo del web si ribella al gesto dell’ex vippone reputato inappropriatoè stato attaccato per via di alcuneInstagram dove alha intercalato delleurtando la sensibilità del web, che ha reputato del tutto “” il gesto dell’ex vippone. Così si susseguono sui socialcontro l’ex vippone del Grande Fratello Vip 7.infatti si è agganciato all’emergenzache sta colpendo L’Emilia Romagna, sua terra d’origine, per promuovere un prodotto. Leggi anche–> Simone Antolini dopo l’Isola dei Famosi si racconta parlando di Melissa: ecco cosa è emersoè stato accusato di ...

Tra questi ci sono però anche persone stanno biecamente sfruttando una situazione drammatica a proprio favore: è il caso di, che è ora al centro di una bufera per aver approfittato di ...L'influencer emiliano fa il suo spot per un sito di aste online, ma la scelta di utilizzare la tragedia che sta vivendo la sua regione come storytelling è di cattivo ...Uomini e Donne,travolto dalle critiche Le stories diha già fatto il giro della rete, scatenando centinaia di commenti indignati. Il bolognese ha sponsorizzato alcuni siti ...

L'ex GF Luca Onestini approfitta dell'alluvione per sponsorizzare un sito di aste online Fanpage.it

Luca Onestini è al centro delle polemiche per aver sfruttato l'argomento dell'alluvione in Emilia-Romagna per creare contenuti sponsorizzati su Instagram.L'ex tronista di Uomini e Donne ed ex protagonista del Gf Vip 6, Luca Onestini travolto dalle critiche dopo alcune Ig Stories pubblicate sul suo profilo Instagram. L'ex tronista di Uomini e Donne ed ...