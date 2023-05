saluta col botto "Il francobollo era il mio 'Grazie' alla squadra. Se io o Blengini ...un gruppo che potrà vincere di più di quello che ha vinto con me". Ha lasciato condurre gli ...saluta col botto "Il francobollo era il mio 'Grazie' alla squadra. Se io o Blengini ...un gruppo che potrà vincere di più di quello che ha vinto con me". Ha lasciato condurre gli ...

Lorenzetti: "Lascio a Trento una squadra pronta a vincere ancora di più" La Gazzetta dello Sport

(Carlo Lisi per iVolleymagazine.it) Riccardo Sbertoli non ci pensa due volte la palla viaggia verso la rete e lui anticipa l’eventuale palleggio e decide di attaccare di sinistro, mettendo a terra l’u ...Dopo 8 anni e per la quinta volta nella sua storia Trento si cuce al petto lo scudetto. Kaziysky Mvp delle finali, grande prova di squadra ...