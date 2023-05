Loredana Lecciso | grande assenza allo show di Al Bano | dietro ci sarebbe ancora il veto di Romina

(Di venerdì 19 maggio 2023) C’èattesa per “4 volte 20”, il programma Mediaset che celebra in due puntate la vita e la carriera di Alma che festeggia anche i suoi 80 anni. Dopo 55 passi nel sole, martedì 23 maggio 2023 Mediaset manderà in onda in prima serata il nuovoregistrato il 18 maggio all’Arena di L'articolo proviene da KontroKultura.

... film del 2019), Jasmine Carrisi è conosciuta nello showbiz italiano per essere la prima figlia di Albano e di. Col padre, la giovane Carrisi ha partecipato come giudice a The Voice ...Al Bano dice grazie ae spiega cosa ha fatto per ...... pronta per una nuova avventura: ecco con chi è stata avvistata e cosa stava facendo La figlia del cantante di Cellino San Marco, Albano e della giornalista e showgirl, hai ...

Loredana Lecciso festeggia gli 80 anni di Al Bano e parla di Romina ... Novella 2000

Il cantante, pronto per celebrare l'importante traguardo, rivela a distanza di anni uno dei motivi principali della separazione dall’ex moglie ...Intervistato dal settimanale "Oggi", diretto da Umberto Brindani, Al Bano Carrisi svela per la prima volta i motivi dietro la rottura con Romina Power.