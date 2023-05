Lopalco | ' probabile vaccinazione stagionale | tempistiche tra qualche settimana'

(Di venerdì 19 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) - "Grazie alla scienza siamo riusciti a superare un evento davvero eccezionale e terribile. Ciò che ora la scienza ci deve dare sono le indicazioni per il futuro, per essere preparati e pronti per una prossima pandemia che, si spera, avverrà il più lontano...

Pietro Luigi, dell'Università del Salento, a margine dell'evento "Dalla pandemia al New Normal, tra Covid e Long Covid, organizzato da HC Training a Roma presso il Palazzo dell'Informazione ...In merito al ruolo della comunicazione, 'è un rischio che fino ad oggi se ne sia parlato troppo e oggi se ne parli troppo poco - rimarca- Bisognerebbe trovare un equilibrio, perché questa ...Nonostante non ci siano certezze, l'epidemiologo Pier Luigiha voluto sottolineare in un ... Ha bisogno di lavoro metodico e meno pressioni si fanno più èche i risultati siano ...

Lopalco, 'probabile vaccinazione stagionale, tempistiche tra qualche ... Adnkronos

(Adnkronos) – “Grazie alla scienza siamo riusciti a superare un evento davvero eccezionale e terribile. Quello che ora la scienza ci deve dare sono le indicazioni per il futuro per essere preparati e ...(Adnkronos) – “Grazie alla scienza siamo riusciti a superare un evento davvero eccezionale e terribile. Ciò che ora la scienza ci deve dare sono le indicazioni per il futuro, per essere preparati e pr ...