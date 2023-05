Il recente fatto di sangue di alcuni giorni fa, i continui episodi di disordine quotidiano e un decoro urbano inesistente. Questi i presupposti su cui l'associazione "L'" ha organizzato un incontro pubblico, molto partecipato, per denunciare l'attuale situazione di totale abbandono e di degrado in cui versa il quartiere. "Quello a cui residenti e ...Il recente fatto di sangue di alcuni giorni fa, i continui episodi di disordine quotidiano e un decoro urbano inesistente. Questi i presupposti su cui l'associazione "L'" ha organizzato un incontro pubblico, molto partecipato, per denunciare l'attuale situazione di totale abbandono e di degrado in cui versa il quartiere. " Quello a cui residenti ...Il recente fatto di sangue di alcuni giorni fa, i continui episodi di disordine quotidiano e un decoro urbano inesistente. Questi i presupposti su cui l'associazione "L'" ha organizzato un incontro pubblico, molto partecipato, per denunciare l'attuale situazione di totale abbandono e di degrado in cui versa il quartiere. " Quello a cui residenti ...

"L'Oltretorrente rinasce" alza la voce sul degrado del quartiere Luca Galvani

Gentile direttore, l'Oltretorrente è un quartiere storico e al tempo stesso innovatore, per la sua anima multietnica che ci lascia intravedere ciò che in altri Paesi europei è già realtà. Ma per far s ...