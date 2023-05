Loftus-Cheek-Milan | inizia la trattativa | le condizioni del Chelsea

Commenta per primo- Milan, ora si entra nel vivo. I primi contatti, intercettati dalla nostra redazione, risalgono al giorno della partita di Champions League il 10 ottobre scorso tra il club rossonero e ...Così, le dirigenza pensa a correre ai ripari e affondare un colpo a centrocampo che, secondo quanto riportato da Sportmediaset , riguarderebbe Rubendel Chelsea. Un profilo in grado di ...Tra i nomi in orbita rossonera c'è Ruben, classe 1996 del Chelsea che da tempo è tra i giocatori seguiti dagli uomini mercato. Il profilo piace e l'ex Fulham, contratto in scadenza nel ...

Mercato Milan, Loftus-Cheek per il centrocampo: si studia la modalità - Sportmediaset Sport Mediaset

