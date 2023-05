L' Occidente cede al pressing di Zelensky | via libera sui jet F-16 Putin trema

(Di venerdì 19 maggio 2023) Dopo un lungo tira e molla ora c'è il viadefinitivo. L'amministrazione Biden ha comunicato agli alleati europei che gli Stati Uniti li autorizzeranno a esportare caccia F-16 agli ucraini. La mossa della Casa Bianca arriva nel momento in cui l'amministrazione americana sta subendo pressioni dai membri del Congresso e dagli alleati per aiutare l'Ucraina a procurarsi aerei in questa fase in cui gli attacchi della Russia si stanno intensificando. Il viadegli Stati Uniti è importante, perché la tecnologia a bordo degli F-16 è di fabbricazione americana. Mentre Washington resta riluttante nell'inviare direttamente jet a Kiev, la fornitura di aerei militari da parte degli alleati viene considerata la soluzione migliore. I funzionari dell'amministrazione non sono a conoscenza, tuttavia, di alcuna richiesta formale da parte di alcun ...

Asia al tappeto mercoledì 10 maggio, in attesa del dato sull'inflazione Usa che potrebbe influire sulle decisioni della Fed in merito ai tassi. Salgono le tensioni geopolitiche fra la Cina e l'Occiden ...