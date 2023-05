Lo scrittore Salman Rushdie riappare in pubblico | la prima uscita dopo l’attentato | «Non facciamoci impaurire dal terrorismo»

Leggi su open.online

(Di venerdì 19 maggio 2023)apparizione pubblica per, autore del bestseller mondiale Versetti satanici,dello scorso 12 agosto. Loindiano, naturalizzato britannico, era stato invitato a un festival letterario a Chautauqua, una cittadina nel nord dello stato di New York. Un simpatizzante dello sciismo iraniano gli aveva inferto una decina di coltellate, causandogli la perdita di un occhio e la mobilità di una mano.è riapparso a New York, la sera del 18 maggio, per un evento di gala organizzato dal Pen Club America, associazione che difende la libertà di parola e i diritti degli scrittori. Nell’occasione,ha ricevuto il premio onorario del club. Il 75enne è apparso con degli occhiali con una lente nera, per coprire ...