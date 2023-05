LIVE – Kudermetova-Kalinina 4-5 | semifinale Internazionali d’Italia 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole comedegli, in programma dall’8 al 21 maggio sui campi del Foro Italico. Certamente una ghiotta chance per la tennista russa di raggiungere ilpiù prestigioso della carriera allo di singolare. Per ora un cammino che l’ha vista sconfiggere nell’ordine Parrizas-Diaz, Potapova, Bouzkova e Zheng Qinwen. Ma l’occasione ce l’ha anche la sua avversaria, che prima di questo torneo era reduce da una striscia aperta di quattro sconfitte consecutive e ora ha l’opportunità di raggiungere di gran lunga il traguardo e la finale più importante. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con ...

Tutte e due partirebbero con i favori del pronostico nell'ultimo atto capitolino contro una tra la russa Veronikaoppure l'ucraina Anhelina Kalinina. SEGUI ILDI RYBAKINA - OSTAPENKO ...SEGUI LA DIRETTA TESTUALE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Kalinina ... Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche unastreaming. Questa sarà ......mentre Sabalenka ha annientato la greca Maria Sakkari. Vedremo chi avrà la meglio nell'ultimo atto madrileno tra le prime due giocatrici del ranking mondiale. SEGUI LA DIRETTA...

LIVE - Kudermetova-Kalinina 4-5, semifinale Internazionali d'Italia ... SPORTFACE.IT

Nella prima semifinale del WTA di Roma è in programma la sfida tra Kudermetova e Kalinina: info partita, Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...Tutto facile per Daniil Medvedev ieri nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, batte la sorpresa Hanfmann in due set 6-2, 6-2. Il russo non è in gran giornata al servizio, ma costruisce il ...