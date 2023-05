Lite per un parcheggio | difende il fratello e viene accoltellato alla gola

(Di venerdì 19 maggio 2023) Unaper unè finita nel sangue a Roma, nel quartiere Trionfale. I fatti si sono consumati intorno alle 12:20 di giovedì 18 maggio, in via Santamaura, all'altezza dell'incrocio con viale Vaticano. Lì un furgone Iveco con due autotrasportatori a bordo, occupando la corsia di marcia...

Isola dei Famosi, i naufraghi preoccupatigli alieni: 'Una scritta di luce nel cielo'. Gli eventi paranormali Barbara D'Urso lascia Mediaset Il retroscena: 'sul programma in prima serata, ......è la versione PicoCart64 v1Oltre allo streaming di Zelda, Konrad Beckmann è riuscito a impostare una sessione di condivisione dello schermo dal suo PC e ha anche implementato il supportolo ...... a fine mese un nuovo processo' Barbara D'Urso lascia Mediaset Il retroscena: 'sul programma ... Gli avvistamentiora non sembrano avere seguito e sul web si rinocorrono le voci di varie ...

Roma: accoltellato dopo lite per un parcheggio RomaToday

Una lite per un parcheggio è finita nel sangue a Roma, nel quartiere Trionfale. I fatti si sono consumati intorno alle 12:20 di giovedì 18 maggio, in via Santamaura, all'altezza dell'incrocio con vial ...La lite tra Luis Sal e Fedez (se di lite si può effettivamente parlare) resta ancora avvolta da un grande mistero, sul quale però ha rotto il silenzio lo stesso cantante. In ...