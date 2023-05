Liberali o gattopardi? Il manifesto dei ‘riformisti’ Pd fa ridere per non piangere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ildei sedicenti riformisti del Pd Enrico Morando, Stefano Ceccanti e Giorgio Tonini è la più palese dimostrazione dell’uso vuoi maldestro, vuoi truffaldino, sempre semanticamente fuori registro, del lessico politico. Se non ci fosse dasarebbe risibile. Infatti non conosco il Tonini e il Ceccanti, però anni fa mi sono ritrovato in un panel con il Morando e posso assicurare che faceva piùdel suo sosia, il compianto comico Gianfranco D’Angelo. Costoro si professano “” (come un altro titano della battaglia delle idee: Carlo Calenda, presunto rifondatore di un partito Lib, finito a torte in faccia con l’altro buffo naturale, ma più bieco, Matteo Renzi), però tutti costoro non hanno ben chiaro di che cosa parlino. A meno che dicano “Libertà” ma pensino “Proprietà”. Difatti ignorano che ...